Zelensky | portare risultati dal fronte

12 dic 2025

Il presidente Zelensky ha visitato Kupyansk, evidenziando i progressi delle forze ucraine nella regione. In un breve intervento, ha sottolineato i successi ottenuti sul fronte e l'importanza di consolidare i risultati sul campo di battaglia, mentre si continua a monitorare l'evoluzione della situazione militare in Ucraina.

16.30 "Oggi sono stato a Kupyansk, i nostri soldati qui stanno ottenendo risultati per l'Ucraina.Molti russi hanno parlato di Kupyansk. Sono stato lì, ho salutato i ragazzi.Grazie a ogni unità,a tutti coloro che stanno combattendo qui,che stanno distruggendo l'occupante". Così Zelensky su Telegram. "Oggi è estremamente importante ottenere risultati sul fronte,in modo che l' Ucraina possa ottenere risultati nella diplomazia.Le nostre posizioni all'interno del Paese sono posizioni forti nella discussione sul fine guerra". Servizitelevideo.rai.it

