Zelensky | portare risultati dal fronte

Il presidente Zelensky ha visitato Kupyansk, evidenziando i progressi delle forze ucraine nella regione. In un breve intervento, ha sottolineato i successi ottenuti sul fronte e l'importanza di consolidare i risultati sul campo di battaglia, mentre si continua a monitorare l'evoluzione della situazione militare in Ucraina.

16.30 "Oggi sono stato a Kupyansk, i nostri soldati qui stanno ottenendo risultati per l'Ucraina.Molti russi hanno parlato di Kupyansk. Sono stato lì, ho salutato i ragazzi.Grazie a ogni unità,a tutti coloro che stanno combattendo qui,che stanno distruggendo l'occupante". Così Zelensky su Telegram. "Oggi è estremamente importante ottenere risultati sul fronte,in modo che l' Ucraina possa ottenere risultati nella diplomazia.Le nostre posizioni all'interno del Paese sono posizioni forti nella discussione sul fine guerra". Servizitelevideo.rai.it

La risposta di Zelensky a Trump: pronti alla soluzione coreana e a entrare nella Ue entro il 2027 - La bozza del leader ucraino inviata a Washington contiene 4 punti: territori, garanzie di sicurezza, adesione all'Unione europea e ricostruzione del Paese. corriere.it

#LeoneXIV Il Papa ha ricevuto in udienza, a Castel Gandolfo, il presidente #Zelensky. Riferisce la Santa Sede: "Il Santo Padre ha ribadito la necessità di continuare il dialogo e rinnovato l'auspicio che le iniziative diplomatiche possano portare ad una pace x.com

Trump ha detto che pensava di essere molto vicino a un accordo sia con la Russia, sia con l'Ucraina, perché "al di là del presidente Zelensky, al suo popolo erano piaciuti i contenuti". "Si tratta di un accordo complicato - aggiunge - ma che avrebberisparmiato l - facebook.com facebook