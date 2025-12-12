Zelensky | nostro piano in Usa a giorni
Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Kiev riceverà a breve negli Stati Uniti una bozza di garanzie di sicurezza. Ha inoltre comunicato che esaminerà il documento e vi aggiungerà le proprie proposte, segnando un passo importante nei negoziati per la sicurezza dell’Ucraina.
7.00 Il presidente ucraino ha detto che Kiev ha ricevuto dagli Stati Uniti una bozza sulle garanzie di sicurezza e che la esaminerà, aggiungendovi le proprie proposte: lo scrive Ukrinform. Zelensky ha stimato che la risposta ucraina agli Usa sarà pronta "entro pochi giorni" e che una volta in America il documento passerà all'attenzione del Congresso. Mentre Kiev ribadisce la necessità di garanzie di sicurezza, il presidente Trump apre a un ruolo Usa nel postguerra: "Aiuteremmo con la sicurezza, perché è un fattore importante", dice. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Putin vs. Zelensky - playing piano
Zelensky: “Gli Usa vogliono il nostro ritiro dal Donbass, non è detto che accetteremo” Vai su X
*PRIME PAGINE | Trump gela Zelensky e gli europei: "Deboli, non sanno che fare". Putin: "Il Donbass è nostro"* ANSA Daily · Episode _Leggi l'articolo:_ - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky: "Trump vuole il nostro ritiro dal Donbas,. La decisione spetta al popolo" - Nel Donetsk Usa vogliono una zona smilitarizzata". Lo riporta rainews.it
Zelensky: “Gli Usa premono per il nostro ritiro dal Donbass, vogliono una zona smilitarizzata”. Putin: “Avanziamo in modo sostenuto” - Il presidente dell'Ucraina parla dopo aver inviato la risposta al piano di pace americano: "Donetsk e Zaporizhzhia nodi irrisolti, eventuale cessioni di ... Segnala ilfattoquotidiano.it