Zelensky | nostro piano in Usa a giorni

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Kiev riceverà a breve negli Stati Uniti una bozza di garanzie di sicurezza. Ha inoltre comunicato che esaminerà il documento e vi aggiungerà le proprie proposte, segnando un passo importante nei negoziati per la sicurezza dell’Ucraina.

7.00 Il presidente ucraino ha detto che Kiev ha ricevuto dagli Stati Uniti una bozza sulle garanzie di sicurezza e che la esaminerà, aggiungendovi le proprie proposte: lo scrive Ukrinform. Zelensky ha stimato che la risposta ucraina agli Usa sarà pronta "entro pochi giorni" e che una volta in America il documento passerà all'attenzione del Congresso. Mentre Kiev ribadisce la necessità di garanzie di sicurezza, il presidente Trump apre a un ruolo Usa nel postguerra: "Aiuteremmo con la sicurezza, perché è un fattore importante", dice.