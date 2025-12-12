Zelensky non si scolla dai terreni da cedere | Deciderà il popolo

Il conflitto tra Ucraina e Russia prosegue con tensioni crescenti, mentre Zelensky si mantiene fermo sulla questione territoriale, lasciando la decisione al popolo. Nel frattempo, Kiev resiste nel Donbass, e Trump esprime frustrazione, chiedendo azioni concrete invece di parole. Una panoramica delle ultime evoluzioni sulla scena internazionale e politica.

Kiev fa muro sul Donbass, mentre Trump perde la pazienza: «Frustrato da Ucraina e Russia, voglio azioni non chiacchiere». Prosegue il processo diplomatico ucraino. Kiev ha infatti inoltrato agli Stati Uniti le proprie correzioni al piano di pace. «Non si tratta di una nuova versione, si tratta degli stessi 20 punti, solo che alcuni sono stati leggermente ripensati», ha riferito ieri un funzionario ucraino ad Abc News, sottolineando che la bozza contiene «alcune nuove idee» sul destino dei territori e della centrale nucleare di Zaporizhia.

