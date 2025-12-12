Zelensky ci mette la faccia per smontare la propaganda russa sul campo
Volodymyr Zelensky si impegna personalmente nel contrastare la propaganda russa sul terreno, cercando di fornire un quadro più chiaro e realistico della situazione. La sua presenza diretta mira a smontare le narrazioni distorte e a rafforzare il sostegno internazionale. Per approfondire, leggi la versione completa senza paywall iscrivendoti alla newsletter
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a . Ilfoglio.it
Zelensky ci mette la faccia per smontare la propaganda russa sul campo - Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link : è gratis! ilfoglio.it
La visita di Zelensky, faccia a faccia con Meloni: “So che ci aiuterete, mi fido di voi italiani” - Il leader ucraino: “Contiamo molto sul vostro sostegno”. repubblica.itTrump bacchetta ancora Zelensky e lo mette spalle al muro proponendo una pace sul modello di quella già attiva tra le due Coree - facebook.com facebookTrump bacchetta ancora Zelensky e lo mette spalle al muro proponendo una pace sul modello di quella già attiva tra le due Coree x.com
La battuta di Trump a Zelensky prima della lite nello Studio Ovale