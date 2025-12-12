Zecchino | Nessun nuovo partito cattolico serve convergenza per l' umanesimo

Il professor Ortensio Zecchino ha sottolineato l'assenza di un nuovo partito cattolico, evidenziando invece la necessità di una convergenza per l'umanesimo. In occasione della XXII edizione del Premio

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Non è facile sintetizzare ciò che si può dire intorno al cattolicesimo politico, una tradizione complessa e stratificata”, ha affermato il professor Ortensio Zecchino, storico e politico italiano che, in occasione della XXII edizione del Premio 'Le Ragioni della nuova politica', celebrata a Roma nella sala Vanvitelli dell'Avvocatura generale dello Stato, ha esposto una riflessione sul tema: "L'impegno dei cattolici nella gestione della Res Publica". Zecchino ha voluto offrire una prospettiva “di avvenire” più che una lettura del passato. “Il futuro non può consistere nell'idea di realizzare un nuovo partito cattolico: sarebbe un anacronismo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zecchino: "Nessun nuovo partito cattolico, serve convergenza per l'umanesimo"

. @acmilan, @pulisic è il tuo "cecchino": in Italia nessuno tiene il ritmo dell'americano - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Pulisic Vai su X

Zecchino d'Oro - facebook.com Vai su Facebook

Zecchino: "Nessun nuovo partito cattolico, serve convergenza per l’umanesimo" - "Non è facile sintetizzare ciò che si può dire intorno al cattolicesimo politico, una tradizione complessa e stratificata”, ha affermato il professor Ortensio Zecchino, sto ... Come scrive lanuovasardegna.it

Il nuovo partito di Jeremy Corbyn ha già rischiato di dividersi - A luglio l’ex leader dei Laburisti britannici Jeremy Corbyn aveva annunciato la formazione di un nuovo partito di sinistra. Si legge su ilpost.it

Sono Bing

Video Sono Bing Video Sono Bing