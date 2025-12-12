zavatta nuovo presidente di cesenatico insieme

Ariella Zavatta è stata nominata nuovo presidente del centro sociale Cesenatico Insieme. La nomina è avvenuta durante la riunione del consiglio direttivo, composto da oltre mille soci. Zavatta assume così un ruolo di rilievo all’interno dell’importante sodalizio, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale.

Ariella Zavatta è il nuovo presidente del centro sociale Cesenatico Insieme. L'ha eletta mercoledì sera il nuovo consiglio direttivo dell'importante sodalizio al quale sono iscritti oltre mille soci. I vicepresidenti sono l'ex presidente Otello Guidi e Franco Battiato. È la prima volta che Cesenatico Insieme ha due vicepresidenti ed il motivo è legato al fatto che, avendo già fatto due mandati da presidente Otello Guidi, in caso di defezione della Zavatta, ci vorrebbe un'altra persona a farne le veci. Completano il direttivo i consiglieri Giancarlo Gentili, Elisabetta Casali, Cristian Magnani e Tonina Belletti, mamma di Marco Pantani.