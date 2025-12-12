Zakharova | Relazioni Italia-Russia al peggio situazione creata da pressioni Nato su Roma

12 dic 2025

Le relazioni tra Italia e Russia si trovano oggi in una fase di crisi profonda, considerata la più grave dalla fine della Seconda guerra mondiale. Secondo Zakharova, questa difficile situazione è stata determinata dalle pressioni esercitate dalla NATO su Roma, contribuendo a deteriorare ulteriormente i rapporti tra i due paesi.

(Adnkronos) – Le relazioni fra Italia e Russia stanno attraversando la crisi peggiore dalla fine della Seconda guerra mondiale. Ci ricordiamo certamente il ruolo dell'Italia in quella guerra, ma ricordiamo anche il valore e il periodo positivo delle nostre relazioni che hanno attraversato 80 anni, un tempo molto lungo durante il quale abbiamo mantenuto una . Periodicodaily.com

