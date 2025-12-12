Yildiz nella Top 20 mondiale del CIES | la cifra del gioiello della Juventus è spaventosa La classifica completa con tanti ex bianconeri…

Yildiz si distingue nella classifica mondiale del CIES, entrando nella Top 20 dei giovani più promettenti. La sua valutazione ha raggiunto i 23,2 milioni di dollari, confermando il suo ruolo di talento emergente. L’unico rappresentante della Serie A in questa prestigiosa graduatoria, il giovane della Juventus riceve il riconoscimento come “Rising Star” dalla Lega.

Yildiz, il CIES stima un aumento di valore di $23.2 milioni. L’unico gioiello della Serie A nella Top 20 globale: la Lega lo premia “Rising Star”. L’ultima analisi del CIES Football Observatory ha messo in luce il valore di mercato in rapida ascesa di Kenan Yildiz, proiettando il talento della Juventus tra i giovani con il maggiore potenziale economico a livello mondiale. Yildiz è l’unico rappresentante della Serie A a figurare nella prestigiosa Top 20 globale dei calciatori destinati al più grande incremento di valore nei prossimi sei mesi. L’analisi del CIES si basa su una meticolosa valutazione di diversi fattori, tra cui la continuità delle prestazioni, l’impatto offensivo, la disciplina tattica e i risultati di squadra. Juventusnews24.com

Yildiz vola nella top mondiale: Juve, la cifra è spaventosa. E lo studio riapre il dossier sugli ex - L'ultima classifica del CIES certifica la crescita esponenziale del gioiello turco: quanto varrà a giugno 2026 e perché è unico in Serie A e non solo ... tuttosport.com

Star In Europa , dietro solo Yamal. E non è un opinione Yildiz (6G+6A, classe 2005) è l'unico giocatore di SerieA con più di 5 gol e più di 5 assist tra tutte le competizioni 25/26 (Mondiale per Club escluso) e il 2° più giovane nei Big-5 ad aver raggiunto quest - facebook.com Facebook

6+6 - #Yildiz (6G+6A, classe 2005) è l'unico giocatore di #SerieA con più di 5 gol e più di 5 assist tra tutte le competizioni 25/26 (Mondiale per Club escluso) e il 2° più giovane nei Big-5 ad aver raggiunto questo traguardo dietro a Yamal (8G+9A, classe 2007). X.com