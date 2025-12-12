WWE | Street Fighter 2026 Jason Momoa svela il look di Blanka a Roman Reigns e Cody Rhodes

Durante i Game Awards, Jason Momoa ha svelato il look di Blanka in Street Fighter 2026, condividendo un esclusivo dietro le quinte con Roman Reigns e Cody Rhodes. L’entusiasmo per il nuovo titolo continua a crescere, alimentato dalle prime immagini e dalla collaborazione tra le star. Un'anticipazione che ha conquistato i fan, promettendo un coinvolgente ritorno nel mondo di Street Fighter.

L'hype per Street Fighter non si è fermato ai Game Awards, Jason Momoa ha appena regalato ai fan uno sguardo dietro le quinte insieme a Roman Reigns e Cody Rhodes, e la chimica tra i tre è evidente. Subito dopo l'uscita del primo teaser del film live-action di Street Fighter, Momoa ha pubblicato nelle sue Instagram Stories un video dal backstage che ha fatto esplodere l'entusiasmo. La clip mostra Momoa che si incontra con le due star WWE e l'atmosfera diventa subito giocosa. Il Blanka di Jason Momoa conquista Roman Reigns e Cody Rhodes. Momoa apre il siparietto dicendo: "I due Big Joe si sono appena incontrati".

new street figther movie set , Jason Momoa , cody rhodes #capcom #streetfighter #wwe

