Le recenti speculazioni sul futuro di Brock Lesnar in WWE puntano a un possibile ritiro nel 2026. Tuttavia, secondo Dave Meltzer, al momento non esisterebbe alcun piano ufficiale o definitivo riguardo questa decisione, lasciando spazio a molte ipotesi e discussioni tra gli appassionati.

Le speculazioni sul futuro di Brock Lesnar in WWE stanno tornando a circolare con forza, ma secondo Dave Meltzer non esisterebbe ancora nessun piano “definitivo”. Il Wrestling Observer Newsletter spiega che l’idea di un addio della Bestia a SummerSlam 2026 è reale a livello di discussione interna, ma molto meno solida di quanto alcuni report lascino intendere. La WWE valuta più ritiri di lusso per il 2026. Meltzer racconta che negli ultimi mesi ha sentito parlare di un progetto per il 2026 incentrato su più “retirement run” di alto profilo, con i nomi di Lesnar, AJ Styles e, in caso di ritorno in azienda, Chris Jericho sul tavolo. Zonawrestling.net

WWE: Possibile ritiro di Brock Lesnar nel 2026?

WWE: Possibile ritiro di Brock Lesnar nel 2026? - Le speculazioni sul futuro di Brock Lesnar in WWE stanno tornando a circolare con forza, ma secondo Dave Meltzer non esisterebbe ancora nessun piano “definitivo”. zonawrestling.net

WWE: Brock Lesnar vicino al ritiro *RUMOR* - Prima John Cena, poi AJ Styles e ora Brock Lesnar: anche per lui il ritiro potrebbe essere veramente molto vicino ... spaziowrestling.it

Ferrari, Hamilton verso il ritiro nel 2026? Herbert apre al dubbio. Nel caos post-gara di Abu Dhabi si è riaccesa la discussione sul destino di Lewis Hamilton, con voci insistenti su un possibile ritiro già in vista della stagione... Per l'articolo completo: https://www. - facebook.com facebook