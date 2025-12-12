WRC – Lancia sceglie Yohan Rossel e Nikolay Gryazin

Tuttorally.news | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lancia annuncia i suoi nuovi piloti ufficiali, Yohan Rossel e Nikolay Gryazin, che esordiranno al Monte-Carlo con la Ypsilon Rally2 HF Integrale. Il team PH Sport, guidato dal Team Principal Didier Clément, si prepara a affrontare questa nuova sfida nel Rally WRC, segnando un importante passo nel ritorno del marchio nel rally internazionale.

Annunciati i due piloti ufficiali che esordiranno a Monte-Carlo sulla Ypsilon Rally2 HF Integrale. Il team sarà PH Sport mentre il Team Principal è Didier Clément. Il Team Lancia Corse HF torna ufficialmente nel panorama iridato con due Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale al campionato WRC2 2026, a partire dall’appuntamento inaugurale del Rallye Monte-Carlo, in . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Test Lancia Ypsilon Rally2 2026, poi Rally1 2027

Video Test Lancia Ypsilon Rally2 2026, poi Rally1 2027