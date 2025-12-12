WRC – Lancia sceglie Yohan Rossel e Nikolay Gryazin
Lancia annuncia i suoi nuovi piloti ufficiali, Yohan Rossel e Nikolay Gryazin, che esordiranno al Monte-Carlo con la Ypsilon Rally2 HF Integrale. Il team PH Sport, guidato dal Team Principal Didier Clément, si prepara a affrontare questa nuova sfida nel Rally WRC, segnando un importante passo nel ritorno del marchio nel rally internazionale.
Il Team Lancia Corse HF torna ufficialmente nel panorama iridato con due Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale al campionato WRC2 2026, a partire dall'appuntamento inaugurale del Rallye Monte-Carlo. Il team sarà PH Sport mentre il Team Principal è Didier Clément.
Test Lancia Ypsilon Rally2 2026, poi Rally1 2027