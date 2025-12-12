WRC – Dani Sordo cinque gare tra Europa e Sud America

Nel 2026, Dani Sordo parteciperà a cinque gare del WRC tra Europa e Sud America. Dopo vent'anni, farà ritorno alle Canarie, mentre debutterà in Paraguay e tornerà in Portogallo, Grecia e Sardegna, confermando il suo ruolo di protagonista nel rally mondiale e offrendo ai fan nuove emozioni e sfide.

Nel 2026 lo spagnolo torna alle Canarie dopo 20 anni, debutta in Paraguay e ritrova Portogallo, Acropoli e la sua amata Sardegna. Il 2026 di Dani Sordo si preannuncia come una stagione carica di significati. Hyundai Motorsport ha scelto di affidargli un programma di cinque gare, un calendario che non è solo una serie di . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

HAYDEN PADDON DIVIDERA IL SEDILE DELLA TERZA HYUNDAI CON LAPPI E SORDO Ad Alzenau hanno calato le loro carte per la prossima stagione, ed a dividersi la terza vettura saranno in tre, con Dani Sordo e Esapekka Lappi i candidati della prima - facebook.com Vai su Facebook

Hyundai conferma la line-up WRC 2026: tornano Lappi, Sordo e… sorpresa Paddon - Hyundai Motorsport ha ufficializzato la formazione che affronterà la stagione WRC 2026, una line- Riporta rallyssimo.it

WRC | Hyundai sostituisce Tanak con Sordo, Lappi e Paddon - Hyundai torna a ruotare i piloti sulla terza vettura dal 2026, affidandola a Sordo, Lappi e Paddon. Si legge su msn.com

Connected Cars Hackathon - Mini WRC

Video Connected Cars Hackathon - Mini WRC Video Connected Cars Hackathon - Mini WRC