Weekend natalizio a Fontanigorda | mercatini concerti presepi e cicloraduno

Durante il weekend natalizio, Fontanigorda si anima con un ricco calendario di eventi, tra mercatini, concerti, presepi e cicloraduno. Un'occasione unica per immergersi nello spirito festivo, tra tradizione, divertimento e scoperta delle bellezze del borgo. Un appuntamento imperdibile per vivere appieno l'atmosfera natalizia in un contesto caratteristico e accogliente.

Fontanigorda vi aspetta con un programma davvero ricco di iniziative, che soddisfano ogni genere di aspettativa, dallo shopping alla gastronomia, dalla musica all'attività sportiva. ma tutto in chiave natalizia! Si inizia sabato 13 dicembre 2025 alle 18.00 con il concerto di Alex Castagneri.

Il primo weekend natalizio si è appena concluso, tra shopping, market, laboratori e attività creative. Il prossimo weekend, 13 e 14 dicembre, Christmas in Manifattura by @maca_district organizza un Market di Natale in collaborazione con @ars_manualis e lab

Unique Market, doppio weekend natalizio a Industrie Fluviali

Weekend a Genova e dintorni: mercatini di Natale, ElfoDay, Arturo Brachetti, Exhibricks, Lino Guanciale e altro - Prosegue la marcia di avvicinamento al Natale ( qui la panoramica completa degli eventi), con le città liguri sempre più sfavillanti di luci, colori, mercatini, regali, profumi e sapori.

