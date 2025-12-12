Weekend esclusivo in Valpolicella
Scopri un weekend esclusivo nella splendida cornice della Valpolicella, un territorio rinomato per i suoi vini pregiati. La Cantina Fratelli Vogadori ti aspetta per un’esperienza unica tra degustazioni, visite guidate e panorami mozzafiato, offrendo un’immersione autentica nella tradizione enologica di questa splendida regione.
Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile alla Cantina Fratelli Vogadori, nel cuore della Valpolicella. Due giorni dedicati ai grandi vini, alla bellezza dei vigneti e al fascino autentico della nostra terra.un’occasione da non perdere!Visite guidate (sabato e domenica): 10.30 – 14.30 – 16. Veronasera.it
Weekend esclusivo in Valpolicella - Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile alla Cantina Fratelli Vogadori, nel cuore della Valpolicella.
Emozioni in Valpolicella – L'Immacolata tra vigneti e calici d'eccellenza - Vivi la magia della Valpolicella nel weekend dell'Immacolata con una speciale esperienza alla Cantina Fratelli Vogadori!
