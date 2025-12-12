Weekend di Santa Lucia 2025 a Bari e dintorni | eventi concerti falò mercatini e magia del Natale
Il weekend di Santa Lucia 2025 a Bari e nei suoi dintorni si anima con eventi, concerti, mercatini e tradizioni natalizie, portando magia e festa nella città e nella provincia. Un'occasione speciale per vivere appieno l'atmosfera delle festività e scoprire le iniziative che rendono unico questo periodo dell'anno.
Il weekend di Santa Lucia 2025 accende Bari e l’intera provincia con un programma ricchissimo di eventi dedicati alla tradizione, alla musica, alla cultura e all’atmosfera del Natale. Tra falò, concerti, villaggi tematici, spettacoli e mercatini, il 13 e 14 dicembre diventano due giornate da. Baritoday.it
