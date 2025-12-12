Weekend al Teatro Moriconi di Jesi il 13 e 14 dicembre ore 17 con lo spettacolo Un babbo a Natale

Il weekend del 13 e 14 dicembre, il Teatro Moriconi di Jesi ospita lo spettacolo “Un babbo a Natale”, una rappresentazione di teatro d'attore e di figura della compagnia TGTP. Con gli attori Enrico Desimoni e Lucia Palozzi, sotto la regia di Simone Guerro, l’evento promette di intrattenere il pubblico con una coinvolgente favola natalizia.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre al Teatro Moriconi di Jesi va in scena "Un babbo a Natale", uno spettacolo di teatro d'attore e di figura, della compagnia TGTP con gli attori Enrico Desimoni e Lucia Palozzi, regia di Simone Guerro. L'appuntamento nel quadro della 42a Stagione di Teatro.

