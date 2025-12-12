WEC BMW completa anche la squadra in LMGT3 Niente Valentino Rossi

BMW ha annunciato i piloti che prenderanno parte alla stagione 2026 del FIA World Endurance Championship con la squadra WRT nella classe LMGT3, completando così la propria formazione. La partecipazione in questa categoria sottolinea l'impegno del costruttore nel motorsport e nella crescita del segmento GT3, senza coinvolgere Valentino Rossi in questa avventura.

BMW ha confermato i piloti che correranno con WRT nel FIA World Endurance Championship 2026 nella classe LMGT3. Due M4 GT3 EVO sono attese in pista come accaduto negli ultimi anni, confermata l’assenza di Valentino Rossi che si concenterà su altri programmi. Ancora non conosciamo gli impegni del ‘Dottore’ che certamente non sarà della partita nelle varie tappe del FIA WEC. Atteso quindi un ritorno nel GT World Challenge Europe Powered by AWS (GTWC Europe) e la partecipazione in alcune tappe dell’ Intercontinental GT Challenge (IGTC) come accaduto negli ultimi anni. Non è da escludere in ogni caso la presenza dell’ex centauro nella competizione più importante del FIA WEC: la 24h Le Mans. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, BMW completa anche la squadra in LMGT3. Niente Valentino Rossi

