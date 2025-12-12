A Milano apre uno store dedicato all'iconico album “Wish You Were Here” dei Pink Floyd, celebrando uno dei dischi più amati e influenti di sempre. Un luogo che rende omaggio a questa pietra miliare della musica, offrendo ai fan l’opportunità di immergersi nella storia e nelle atmosfere di un capolavoro senza tempo.

“ Did you exchange a walk on part in the war For a lead role in a cage? How I wish, how I wish you were here” Queste parole appartengono a una delle canzoni più iconiche, sentite e straordinarie mai scritte in tutta la storia della musica. Nella primavera del 1968. Syd Barrett viene più o meno ufficialmente allontanato dal gruppo tanto amato fondato tre anni prima. A farlo, a nome di tutta la band, è l’amico, forse il migliore, Roger Waters. La decisione è terribilmente aspra, ma necessaria per far sopravvivere quel gruppo destinato a entrare nella leggenda: i Pink Floyd. Qualche anno più tardi, lo stesso Roger Waters, compone, pensando proprio all’amico, alienato dalla sua stessa vita, “We wish you were here”, capolavoro che darà il titolo all’album. Panorama.it

We wish you were here: a Milano lo store dedicato all’iconico album - Fino a domenica 14 dicembre, uno store che sa di storia, musica e arte per celebrare i cinquant’anni di un disco leggendario ... panorama.it