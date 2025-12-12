We wish you were here | a Milano lo store dedicato all’iconico album

Zazoom 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano apre uno store dedicato all'iconico album “Wish You Were Here” dei Pink Floyd, celebrando uno dei dischi più amati e influenti di sempre. Un luogo che rende omaggio a questa pietra miliare della musica, offrendo ai fan l’opportunità di immergersi nella storia e nelle atmosfere di un capolavoro senza tempo.

“ Did you exchange a walk on part in the war For a lead role in a cage? How I wish, how I wish you were here” Queste parole appartengono a una delle canzoni più iconiche, sentite e straordinarie mai scritte in tutta la storia della musica. Nella primavera del 1968. Syd Barrett viene più o meno ufficialmente allontanato dal gruppo tanto amato fondato tre anni prima. A farlo, a nome di tutta la band, è l’amico, forse il migliore, Roger Waters. La decisione è terribilmente aspra, ma necessaria per far sopravvivere  quel gruppo destinato a entrare nella leggenda: i Pink Floyd. Qualche anno più tardi, lo stesso Roger Waters, compone, pensando proprio all’amico, alienato dalla sua stessa vita,   “We wish you were here”, capolavoro che darà il titolo all’album. Panorama.it

we wish you wereWe wish you were here: a Milano lo store dedicato all’iconico album - Fino a domenica 14 dicembre, uno store che sa di storia, musica e arte per celebrare i cinquant’anni di un disco leggendario ... panorama.it

we wish you werePink Floyd: annunciato il pop-up store a Milano dedicato a Wish You Were Here. Dal 12 al 14 dicembre - Per il 50° anniversario dalla pubblicazione, in tutto il mondo aprono degli speciali Pop Up Store. virginradio.it

we wish you were here a milano lo store dedicato all8217iconico album

© Panorama.it - We wish you were here: a Milano lo store dedicato all’iconico album

Pink Floyd - Wish You Were Here

Video Pink Floyd - Wish You Were Here