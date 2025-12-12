Walt Disney Company investe un miliardo di dollari in OpenAI | Paperino Topolino Cenerentola Biancaneve e Luke Skywalker sbarcheranno su Sora

Walt Disney Company ha annunciato un investimento di un miliardo di dollari in OpenAI, segnando una nuova collaborazione con numerose icone dei suoi franchise. Questa partnership porterà personaggi come Paperino, Topolino, Cenerentola, Biancaneve e Luke Skywalker all’interno di Sora, il generatore di video di OpenAI, aprendo nuove possibilità creative e tecnologiche.

Colpo di scena dall’America. Walt Disney Company ha annunciato un investimento massiccio da 1 miliardo di dollari in OpenAI, sancendo una partnership che porterà icone come Paperino, Topolino, Cenerentola, Biancaneve e Luke Skywalker all’interno di Sora, il potente generatore di video dell’azienda guidata da Sam Altman. L’intesa, resa nota giovedì 11 dicembre, rende così Disney il primo grande partner a licenziare ufficialmente i propri contenuti per Sora. L’accordo ha una durata triennale e apre scenari inediti per i fan: sarà possibile creare e condividere brevi video basati su oltre 200 personaggi tratti dagli universi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, utilizzando semplici prompt di testo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it