Wake Up Dead Man intervista a Rian Johnson | Il vero mistero di Knives Out è la società

Il terzo capitolo della saga del detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig è il migliore e il più politico: il regista ci parla di come si debba diffidare di chi ha il culto della personalità. Nel 2019 Rian Johnson ha stupito tutti con Cena con delitto - Knives Out. Da lui anche ideato e scritto, il film ha colto in pieno la nuova ondata di passione per il genere murder mystery. Gli ingredienti segreti del successo sono due: una scrittura brillante, che unisce con equilibrio perfetto dramma e commedia, e un cast di attori di prima grandezza. Netflix non si è fatta scappare l'affare: a marzo 2021 sono stati annunciati due sequel, trasformando così le avventure del detective Benoit Blanc (un Daniel Craig irresistibile) in una trilogia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it