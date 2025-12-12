Wake Up Dead Man intervista a Rian Johnson | Il vero mistero di Knives Out è la società
In questa intervista, Rian Johnson approfondisce il significato sociale e politico di
Il terzo capitolo della saga del detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig è il migliore e il più politico: il regista ci parla di come si debba diffidare di chi ha il culto della personalità. Nel 2019 Rian Johnson ha stupito tutti con Cena con delitto - Knives Out. Da lui anche ideato e scritto, il film ha colto in pieno la nuova ondata di passione per il genere murder mystery. Gli ingredienti segreti del successo sono due: una scrittura brillante, che unisce con equilibrio perfetto dramma e commedia, e un cast di attori di prima grandezza. Netflix non si è fatta scappare l'affare: a marzo 2021 sono stati annunciati due sequel, trasformando così le avventure del detective Benoit Blanc (un Daniel Craig irresistibile) in una trilogia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Knives Out torna con il terzo capitolo, Wake Up Dead Man, ora disponibile su Netflix. Questa nuova uscita si distingue per un tono più cupo e un’atmosfera diversa rispetto ai film precedenti, offrendo una svolta nella celebre saga. Un cambiamento che invita a - facebook.com Vai su Facebook
Con #wakeupdeadmanaknivesoutmystery Rian Johnson continua a superare sé stesso con le avventure di Benoit Blanc, che stavolta deve risolvere un omicidio e, nel contempo, esaminare il significato della fede cattolica. Ecco la nostra recensione it.ign.com/ Vai su X
‘Wake Up Dead Man – Knives Out’, messa con delitto: la recensione - Al capitolo numero 3, Rian Johnson porta i suoi “enigmi della camera chiusa” in chiesa. Segnala rollingstone.it
Wake Up Dead Man – Knives Out: trama, cast e uscita su Netflix del nuovo murder mystery - Il terzo capitolo della fortunata saga di Knives Out arriva su Netflix con Wake Up Dead Man, un'opera più cupa e diversa dalle precedenti. Riporta hynerd.it
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery | Official Trailer | Netflix