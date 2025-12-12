Wake Up Dead Man è il Knives Out che prova a fare qualcosa di diverso
Il film: Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (2025) Titolo originale: Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery Regia: Rian Johnson Sceneggiatura: Rian Johnson Genere: Giallo, Thriller, Commedia Cast: Daniel Craig, Josh O’Connor, Josh Brolin, Glenn Close, Kerry Washington, Cailee Spaeny, Jeremy Renner Durata: 140 minuti Dove l’abbiamo visto: Netflix Distribuzione in Italia: Netflix Trama: In una cittadina di provincia nello Stato di New York, la misteriosa morte di un carismatico e controverso monsignore durante una funzione religiosa sconvolge l’intera comunità. Tutti i sospetti ricadono su un giovane reverendo appena arrivato in parrocchia, con cui la vittima aveva rapporti tesi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
