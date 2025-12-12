Vuoi andare negli Usa? Ora Trump controlla i tuoi social degli ultimi 5 anni devono essere puliti
Se state programmando un viaggio negli Stati Uniti, preparatevi a un nuovo livello di controllo sui vostri dati digitali. L’amministrazione Trump ha recentemente introdotto regolamenti che richiedono ai viaggiatori di condividere i loro social degli ultimi cinque anni, rendendo obbligatorio un “bilancio” della propria presenza online prima dell’ingresso nel paese.
Preparatevi a mettere in piazza la vostra vita digitale. Se state pianificando un viaggio negli Stati Uniti, anche solo per una settimana di vacanza a New York o un tour della California, l’amministrazione Trump ha in serbo per voi una sorpresa tutt’altro che piacevole. La nuova proposta del Dipartimento della Sicurezza Interna prevede che tutti i richiedenti del visto turistico, italiani compresi, dovranno fornire obbligatoriamente la cronologia completa della propria attività sui social media degli ultimi cinque anni. Non più una richiesta opzionale, come avviene oggi, ma un requisito vincolante per mettere piede sul suolo americano. 🔗 Leggi su Screenworld.it
