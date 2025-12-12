VPA Italia – Round 16 | Crema e Club Italy CIT campioni d’inverno Gerarchie definite ma la corsa è solo a metà

Nel sedicesimo round di VPA Italia, Crema e Club Italy CIT si laureano campioni d’inverno, consolidando le proprie posizioni. La giornata ha evidenziato gerarchie chiare, ma la competizione rimane aperta, con molte sfide ancora da affrontare. Un’analisi approfondita di Serie A e Serie B rivela goleade, inseguimenti e nuovi equilibri in un campionato sempre più avvincente.

VPA Italia Round 16: Crema e Club Italy CIT campioni d'inverno. Analisi completa di Serie A e Serie B tra goleade, inseguimenti e nuovi equilibri. Il sedicesimo turno della VPA Italia chiude ufficialmente il girone d'andata e consegna due verdetti simbolici ma significativi: l'A.C. Crema 1908 domina la Serie A senza sconfitte, mentre il Club Italy CIT si prende il titolo di campione d'inverno in Serie B, imponendo il proprio ritmo su tutto il gruppo. Due categorie diverse, stesso scenario: una squadra davanti a tutte, inseguitrici ancora vive e una seconda parte di stagione che promette scontri diretti decisivi.

