VOS – Voices On Stage | concerto pop soul e gospel a CinecittàDue

VOS – Voices On Stage è un concerto che unisce musica pop, soul e gospel, portando energia e emozioni al centro commerciale CinecittàDue. L'evento si inserisce nel programma natalizio, offrendo performance dal vivo, attività interattive e ospiti, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente per tutti i visitatori.

A CinecittàDue proseguono gli appuntamenti a tema natalizio: il centro commerciale, infatti, per qualche settimana diventa un villaggio natalizio, tra performance dal vivo, musica corale, attività interattive e ospiti.Sabato 13 dicembre l'appuntamento è con VOS – Voices On Stage: una formazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - VOS – Voices On Stage: concerto pop, soul e gospel a CinecittàDue

