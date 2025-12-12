Von der Leyen all' Alleanza Globale contro traffico migranti | Aprire rotte legali – Il video

Il 10 dicembre 2025, Ursula von der Leyen ha partecipato all'Alleanza Globale contro il traffico di migranti a Bruxelles, sottolineando l'importanza di aprire rotte legali come strategia chiave. L'obiettivo è affrontare in modo più efficace il fenomeno, riconoscendo che concentrarsi su un solo aspetto della catena del traffico non basta per garantire una soluzione duratura.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 dicembre 2025 Non è sufficiente puntare su un solo anello della catena del traffico illegale di migranti. Dobbiamo perseguire l'intera rete. Per questo motivo, in occasione della presente conferenza, portiamo la nostra Alleanza globale a un livello superiore. Oggi approviamo una dichiarazione congiunta, un piano per porre fine al modello di business del traffico di migranti in tutto il mondo. Si basa su tre principi: in primo luogo, dobbiamo impedire che i trafficanti di migranti offrano i loro servizi. In secondo luogo, dobbiamo rispondere all'evoluzione del modello di business dei trafficanti2, lo ha detto la Presidente della Commisisone Ue Ursula von der Leyen. Open.online

Von der Leyen: "In 2 anni calo del 63% dei migranti sulle rotte principali" - "I dati parlano chiaro: dall'inizio dell'anno il numero dei migranti è diminuito del 26% sulle rotte principali e questo dato si aggiunge al calo del 37% registrato sulle stesse rotte nel 2024: stiamo ... ansa.it

