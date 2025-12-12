Volley ultima partita casalinga del 2025 per Rubicone | a San Mauro Pascoli arriva Grottazzolina
La Sab Group Rubicone si prepara ad affrontare l'ultima partita casalinga del 2025, ospitando Grottazzolina a San Mauro Pascoli. L'incontro, in programma sabato alle 17:30, rappresenta un'importante occasione per i biancazzurri di concludere l'anno con un risultato positivo prima della pausa natalizia.
