Volley ultima partita casalinga del 2025 per Rubicone | a San Mauro Pascoli arriva Grottazzolina

Zazoom 12 dic 2025

La Sab Group Rubicone si prepara ad affrontare l'ultima partita casalinga del 2025, ospitando Grottazzolina a San Mauro Pascoli. L'incontro, in programma sabato alle 17:30, rappresenta un'importante occasione per i biancazzurri di concludere l'anno con un risultato positivo prima della pausa natalizia.

La Sab Group Rubicone è pronta a tornare in campo sabato alle 17:30 per l’ultimo impegno casalingo del 2025. Al Palasport di San Mauro Pascoli, i gialloblù affronteranno M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina. La formazione di coach Stefano Mascetti si presenta all’appuntamento forte del primato del. Cesenatoday.it

