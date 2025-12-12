volley b2 femminile gabicce con energia a ravenna

Il Team 80 Gabicce si prepara ad affrontare la sfida contro la Fenix Energia Ravenna nel campionato di Serie B2 femminile. La partita, in programma domani alle 17, vede le gialloblù affrontare un avversario forte e competitivo, nonostante alcune recenti difficoltà nel rendimento. Una sfida importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Serie B2 volley donne. Il Team 80 Gabicce domani alle 17 va a fare visita alla Fenix Energia Ravenna: "Altra squadra che sebbene nelle ultime giornate non ha avuto risultati positivi, è molto forte – segnala coach Musumeci – ha un ottimo sviluppo di gioco con tutti gli attaccanti e batte molto bene. Vogliamo arrivare bene alle feste, per lavorare in maniera più analitica ma anche ricaricare le pile". Domani gioca anche la Cimas Urbania, ma alle 18 e in casa contro Filottrano. "Filottrano può contare su giocatrici di esperienza, ma anche giovani molto interessanti con tanto potenziale – spiega il dirigente Violini –.