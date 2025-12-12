Volley B1 l' Elettromeccanica Angelini penultima cerca il riscatto con Montespertoli
L'Elettromeccanica Angelini Cesena, penultima in classifica del campionato di volley B1, affronta domenica Montespertoli al Pala Bcc Romagnolo alle 17. La squadra cerca una vittoria per risollevare il morale e migliorare la propria posizione in classifica.
Domenica l’Elettromeccanica Angelini Cesena torna in campo al Pala Bcc Romagnolo per ricevere Montespertoli, fischio d’inizio come di consueto alle 17.30. Le bianconere arrivano dal ko subito a Ripalta Cremasca contro la terza forza del girone e, con 7 punti, occupano oggi la penultima posizione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
#serieB1 #gironeB @centrovolleyre SERIE B1-B. Capitombolo esterno per le Foxes, l'Elettromeccanica Angelini vince 3-0 REGGIO EMILIA. Il turno domenicale non sorride alla Fos scesa in campo per il posticipo dell'ottavo turno https://www.baloovolley.it/inde - facebook.com Vai su Facebook
Elettromeccanica Angelini Cesena sfida Vicenza per un posto nei playoff di volley B1 - Sfida ad alta tensione e probabilmente decisiva nell’ottica della corsa ai playoff per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che oggi, alle 18, sarà impegnata in trasferta a Vicenza nel campionato di ... Secondo ilrestodelcarlino.it
La prima al Pala Bcc Romagnolo: l'Elettromeccanica Angelini cerca il riscatto col Centro Volley Reggiano - Ottava giornata del girone d’andata: domenica 30 novembre l’Elettromeccanica Angelini Cesena riceve al Pala BCC Romagnolo le emiliane del Centro Volley Reggiano, fischio d’inizio alle ore 17. Si legge su cesenatoday.it
Tenaglia Altino Volley Angelini Elettromeccanica Volley Ball Cesena 3 1 17 12 2022