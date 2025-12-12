Volere volare la locandina del film di Maurizio Nichetti riappare in metrò a Milano 34 anni dopo

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di 34 anni, la locandina del film di Maurizio Nichetti

I brandelli di un vecchio cartellone pubblicitario di 34 anni fa riemergono su un tratto di parete della stazione del metrò. Osservarli è come aprire una capsula del tempo, provando a indovinare l’opera che si svela solo in parte. Ai più attenti (e cinefili) non è sfuggita questa sorpresa da archeologia urbana alla fermata MM3 di Porta Romana, a Milano: il disegno che appare è quello della locandina di “Volere volare“, film surreale e delicato di Maurizio Nichetti risalente al 1991. Ilgiorno.it

