Volano gli stracci con Cisl e Uil Ora Maurizio Landini è solo

Il rapporto tra Cgil, Cisl e Uil si è deteriorato, lasciando Maurizio Landini isolato. La solidarietà tra le principali confederazioni sindacali sembra ormai un ricordo passato, segnando una svolta nelle dinamiche del movimento sindacale italiano. La frattura evidenzia i cambiamenti e le tensioni che attraversano il mondo del lavoro oggi.

A forza di tirarla, la corda si spezza. E quella della "gloriosa" triplice non fa eccezione: i tempi in cui Cgil, Cisl e Uil marciavano compatti sembrano archeologia politica, immagini di repertorio, invecchiate male. Tra i tre sindacati ormai volano gli stracci. Lo sciopero generale convocato per oggi da Corso Italia segna il punto più basso dei rapporti interni:più che freddo, vero e proprio gelo, con Cisl e Uil che prendono vigorosamente le distanze dal sindacato rosso. Merito di Maurizio Landini, l'esuberante Rodomonte della Cgil, convinto di poter offrire a Elly Schlein una linea, le truppe poi ce le mette lui.

