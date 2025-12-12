’Viviamo Bologna’ attacca | Due diffide al Comune sull’ex Vivaio Gabrielli

L'associazione ‘Viviamo Bologna’ ha rivolto due diffide al Comune riguardo all'ex Vivaio Gabrielli. In un comunicato, esprimono il loro netto dissenso, ribadendo il loro sostegno alle ragioni che contrastano le decisioni dell'amministrazione. Vincenzo Donati manifesta il suo dissenso, evidenziando la posizione contraria dell'organizzazione rispetto alle scelte adottate.

"Noi siamo assolutamente contrari e continuiamo a sostenere le nostre ragioni in questa direzione". Vincenzo Donati non ci sta. Il presidente di ‘ Viviamo Bologna ’, associazione di promozione sociale molto attiva sul Cierrebi e ora anche sull’ex Vivaio Gabrielli – al centro di un progetto di riqualificazione – replica a Raffaele Laudani. L’assessore all’Urbanistica sul Carlino aveva detto "dubito che i cittadini preferiscano l’incuria a un’area riqualificata", ma Donati annuncia: "Dopo la prima diffida e la risposta insoddisfacente del Comune, lunedì ne abbiamo inviata un’altra". Oltre alle due diffide, Viviamo Bologna ha prodotto anche un manifesto dal titolo ‘No a un edificio monstre ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it