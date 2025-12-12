Viterbo batte Napoli è tra le città con l' Imu più cara
Viterbo si conferma tra le città con le aliquote IMU più alte in Italia, superando molte altre località, tra cui Napoli. Per i proprietari di seconde case, il costo dell'imposta nella Città dei papi è significativamente superiore rispetto ad altre città, evidenziando le differenze regionali e le variabili che influenzano la tassazione immobiliare nel paese.
A Viterbo l'Imu per la seconda casa costa più di tante altre città in Italia. Di Napoli, ad esempio. Se il costo totale nella Città dei papi è di 1006 euro, nel capoluogo partenopeo di 662. I dati si basano sullo studio del servizio “Stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
La formazione del presidente Schiavi batte a domicilio la Viterbese (0-2), infila l’ottavo successo di fila e, a seguito della concomitante frenata accusata da due delle tre immediate inseguitrici, rafforza ulteriormente il primato. I rossoblù fanno la differenza con u - facebook.com Vai su Facebook