Viterbo batte Napoli è tra le città con l' Imu più cara

Viterbotoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viterbo si conferma tra le città con le aliquote IMU più alte in Italia, superando molte altre località, tra cui Napoli. Per i proprietari di seconde case, il costo dell'imposta nella Città dei papi è significativamente superiore rispetto ad altre città, evidenziando le differenze regionali e le variabili che influenzano la tassazione immobiliare nel paese.

A Viterbo l'Imu per la seconda casa costa più di tante altre città in Italia. Di Napoli, ad esempio. Se il costo totale nella Città dei papi è di 1006 euro, nel capoluogo partenopeo di 662. I dati si basano sullo studio del servizio “Stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

