Vitale blinda la porta dell’Ascoli | Non dobbiamo temere nessuno

Samuele Vitale si conferma elemento fondamentale della difesa dell’Ascoli, blindando la porta e garantendo sicurezza tra i pali. La sua esperienza e determinazione sono un punto di forza per i bianconeri, che affrontano con fiducia e tranquillità le sfide della stagione. Vitale sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione e affrontare ogni avversario senza timori.

L’Ascoli è in buone mani. Tra i pali i bianconeri possono vantare il prezioso contributo fornito da Samuele Vitale. C’è molto del suo nei record difensivi fatti registrare dalla retroguardia del Picchio che di recente ha potuto vantare anche il primato del miglior risultato europeo in termini di gol incassati. Oggi le reti subite sono 7 e anche a Guidonia gli uomini di Tomei cercheranno di mantenere inviolata la propria porta. "Lunedì col Forlì è stato un successo importante – commenta il portiere bianconero –, abbiamo ritrovato una vittoria che ci ha ridato fiducia. I primi trenta minuti sono stati combattuti, loro venivano forte uomo su uomo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vitale blinda la porta dell’Ascoli: "Non dobbiamo temere nessuno"

