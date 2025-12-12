Visite guidate speciali al Museo della Natura e dell’Uomo nei due weekend prima di Natale

12 dic 2025

Il Museo della Natura e dell’Uomo apre le sue porte con visite guidate speciali nei due weekend precedenti il Natale. Nei giorni 13-14 e 20-21 dicembre, i visitatori potranno esplorare le collezioni del museo alle ore 11, partecipando gratuitamente alle visite guidate incluse nel biglietto d’ingresso. Un’occasione ideale per scoprire e festeggiare le meraviglie della natura e dell’uomo.

Il Museo della Natura e dellUomo si prepara alle feste con un calendario potenziato: nei weekend del 13-14 e 20-21 dicembre i visitatori potranno partecipare, senza costi aggiuntivi oltre al biglietto d’ingresso, alle visite guidate delle 11.00, 15.00 e 17.00. Novanta minuti in cui il percorso. Padovaoggi.it

Immagine generica

