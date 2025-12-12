Visita speciale per i bimbi dell’Ospedale di Taranto | il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto regala loro una mattina di emozioni

Una mattina speciale all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove il Comando Provinciale dei Carabinieri ha regalato sorrisi e emozioni ai bambini e ragazzi in cura nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica, grazie a un’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Associazione Simba. Un gesto di solidarietà e vicinanza alla comunità locale.

Tarantini Time Quotidiano Stamattina il cortile dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto si è animato dei sorrisi e dell’entusiasmo dei bambini e dei ragazzi in cura nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica grazie a una visita speciale organizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, in collaborazione con l’Associazione Simba. Gli uomini e le donne dell’Arma hanno voluto rinnovare la tradizione, iniziata lo scorso anno, e regalare ai più piccoli un’esperienza davvero appassionante, permettendo anche di scoprire alcune delle loro attività. I bambini hanno potuto ammirare e salire in sella a Socrate, uno splendido cavallo nero del reparto Pattuglia Ippomontata del Comando Biodiversità di Martina Franca; giocare con i cani addestrati, dai Carabinieri Cinofili di Modugno, per il contrasto al traffico di stupefacenti ma che non hanno disdegnato coccole e carezze; ammirare e dare ordini al robot, uno di quelli solitamente usati per individuare esplosivi o operare in contesti pericolosi per le persone; “provare” la moto e le auto delle Sezioni Radiomobile e Motociclisti della Compagnia di Taranto. Tarantinitime.it

