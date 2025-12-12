Visita per la terza età ai tesori del Museo Kronos

Giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, gli over 65 residenti a Piacenza avranno l'opportunità di partecipare a una visita guidata ai tesori del Museo Kronos della Cattedrale, organizzata dall'Ufficio Attività Socioricreative del Comune. Un'occasione per scoprire e valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso un percorso immersivo e affascinante.

Giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, l'Ufficio Attività Socioricreative del Comune di Piacenza propone, per gli over 65 residenti a Piacenza, un nuovo appuntamento culturale: la visita guidata al Museo Kronos della Cattedrale. L'iniziativa è gratuita, ma per ragioni organizzative è obbligatoria.