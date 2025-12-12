Virtus Hapoel manifestazione oggi a Bologna Lepore | Resti un evento sportivo

Oggi a Bologna si svolge la partita Virtus-Hapoel Tel Aviv, con la città in allerta e la Fiera blindata dalle forze dell'ordine. L'evento, atteso e contestato, ha suscitato diverse reazioni, mentre nel quartiere San Donato si percepisce un’atmosfera di tensione. Lepore sottolinea l'importanza di mantenere l’aspetto sportivo dell’evento.

Bologna, 12 dicembre 2025 – E' tutto pronto per Virtus-Hapoel Tel Aviv, e mentre in Fiera, blindata dalle forze dell'ordine schierate, tra poche ore (alle 20,30) si giocherà il tanto contestato e discusso match ("l 'ennesimo del genocidio", come lo hanno definito le realtà a sostegno della Palestina in questi giorni), nel quartiere San Donato cala la tensione. E lo scenario è abbastanza simile a quello visto qualche settimana fa intorno a piazza Azzarita: serrande abbassate e poco via vai per le strade. Il clima ricorda, appunto, quello della giornata in cui tra protesta e guerriglia si è ‘affrontato’ l’arrivo del Maccabi Tel Aviv in città. Ilrestodelcarlino.it

Virtus, venerdì 12 dicembre la sfida con l’Hapoel: dove vederla in tv - Appuntamento ancora alla Virtus Arena per la formazione di Dusko Ivanovic che venerdì sera alle 20. ilrestodelcarlino.it

Virtus-Hapoel, risale la tensione con i pro Pal - La squadra di Tel Aviv attesa alla Virtus Arena in zona fiera per il match di Eurolega. rainews.it

Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv: sarete alla Virtus Arena questa sera? ? - facebook.com facebook

???? #EuroLeague | Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv: la situazione x.com