Virtus-Hapoel attivisti in corteo Lepore | Resti un evento sportivo | FOTO

Circa 250 attivisti si sono radunati al giardino Parker Lennon di via del Lavoro per protestare contro la partita di Eurolega tra Virtus e Hapoel, squadra israeliana. La manifestazione è iniziata con un corteo, mentre il sindaco Lepore ha sottolineato che si tratta di un evento sportivo. La protesta si inserisce nel clima di tensione legato alla competizione.

Sarebbero circa 250 le persone già radunate al giardino Parker Lennon, di via del Lavoro, per dare inizio alle nuove proteste contro lo svolgimento della partita di basket di Eurolega, Virtus-Hapoel (squadra israeliana). "Al momento la situazione non sembra destare particolare preoccupazioni.