Violenza sessuale Pena definitiva e finisce in cella
Un uomo di 49 anni è stato condannato e condotto in cella a Crema per violenza sessuale, dopo aver ignorato il principio del
CREMA (Cremona) Quando è no, è no. Ma sembra non averlo capito un 49enne che, proprio a causa di questo fatto si è preso prima una denuncia e poi una condanna, che gli ha aperto le porte della prigione. Eravamo nel luglio del 2022 in un paese del Cremasco. Dall’estero torna una donna che aveva abitato nel territorio provinciale e poi si era trasferita fuori Italia. Era tornata per venire a far visita a degli amici e mentre era nel Cremasco aveva approfittato per recuperare alcuni oggetti che aveva lasciato a casa di un conoscente. Contattata questa persona, si era recata a casa sua per prendere le sue cose ma, una volta nell’abitazione, l’amico aveva cominciato a fare delle avances che la donna aveva subito respinto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Il Delitto di Violenza Sessuale - art. 609 bis C.P.
Accusata di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne - facebook.com Vai su Facebook
Hanno appena detto al tg5 che alla ragazza che ha denunciato la violenza sessuale da parte di tre stranieri, all’ospedale non è stata riscontrata nessuna ferita e le telecamere di sorveglianza hanno evidenziato la sua presenza ma non quella dei tre stranieri. Vai su X
Violenza sessuale. Pena definitiva e finisce in cella - Ma sembra non averlo capito un 49enne che, proprio a causa di questo fatto ... Scrive ilgiorno.it
Scout e abusi sessuali, condanna definitiva e sconto di pena per Simone Di Pinto - LA SENTENZA E' definitiva la sentenza a carico di Simone Di Pinto, 20 anni, ex assistente scout condannato a 7 anni per pornografia minorile aggravata, atti persecutori, estorsione ... ilmessaggero.it scrive