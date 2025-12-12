Violenza di genere | convegno a Palazzo Gambacorti con magistrati medici e avvocati

Il 13 dicembre a Pisa si svolgerà il convegno “Violenza di genere: strumenti, tutele e rete istituzionale” presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti. L’evento, promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con il Rotary Club, riunisce magistrati, medici e avvocati per affrontare le tematiche legate alla violenza di genere e promuovere strategie di intervento e prevenzione.

Pisa, 11 dicembre 2025 – Si terrà sabato 13 dicembre alle 9.30, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, l’iniziativa “Violenza di genere: strumenti, tutele e rete istituzionale”, promossa dal Comune di Pisa in collaborazione con il Rotary Club Pisa. L’appuntamento rientra nel calendario delle attività dedicate al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, della magistratura, dell’università, dei servizi sanitari e delle associazioni del territorio. L’incontro, a ingresso gratuito, è aperto a tutta la cittadinanza. Lanazione.it

