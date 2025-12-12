villaricca al via oggi i mercatini di natale in via napoli

Oggi a Villaricca iniziano i mercatini di Natale in via Napoli, trasformata in un suggestivo Villaggio di Babbo Natale. Un fine settimana ricco di eventi, tra spettacoli, animazione, gastronomia, artigianato e opportunità di shopping natalizio, per vivere appieno l’atmosfera delle festività in un’atmosfera magica e coinvolgente.

Questo fine settimana Via Napoli si trasformerà in un vero e proprio Villaggio di Babbo Natale. Tantissime iniziative vi aspettano: spettacoli, animazione, food, artigianato e shopping natalizio. L’inaugurazione dei mercatini è prevista venerdì alle 16:30 e resteranno aperti fino alle 21:00. Seguiranno altri due giorni di aperture. Sabato 13 dicembre: dalle 16:30 alle 21:00, e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it