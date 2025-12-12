Vigilia di Picerno-Salernitana la carica di Raffaele | Serve ferocia

La vigilia di Picerno-Salernitana si anima con le parole di Giuseppe Raffaele, che invita alla ferocia e alla determinazione. La squadra granata si prepara con attenzione alla sfida in programma, puntando a mettere in campo tutto l'impegno necessario per ottenere un risultato positivo. Ecco le ultime novità e le parole dell’allenatore alla vigilia del match.

La Salernitana ha rifinito la preparazione in vista della trasferta di Picerno. L'allenatore granata, Giuseppe Raffaele, ha presentato la partita attraverso il sito ufficiale. "Sappiamo che questa gara ha un peso importante e che dobbiamo fare il meglio possibile. - ha detto - In settimana.

Picerno-Salernitana, Raffaele: «Rabbia e ferocia per una gara che pesa»

Serie C Girone C, le designazioni arbitrali della 18^ giornata: ecco chi dirigerà Picerno-Salernitana - Salernitana, in programma sabato 13 dicembre alle 14:30, presso lo stadio Donato Curcio di Picerno sarà diretta dal signor Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio ... tuttosalernitana.com

