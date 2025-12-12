VIDEO | Vasco Rossi lancia Dimmi chi escludi la festa a Genova in ricordo di Don Gallo

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova ospiterà un grande evento a 13 anni dalla morte di don Gallo, “prete di strada” amatissimo nel capoluogo ligure - la sua città - e in Italia. A svelarlo è nientemeno che Vasco Rossi, il celebre rocker, su Instagram: “Viva don Gallo e la festa che si terrà in suo onore per aver fondato 55. Genovatoday.it

In vendita la Lancia Delta Integrale di Vasco Rossi: è l’unico esemplare di colore nero - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere. corriere.it

In vendita la Lancia Delta Integrale di Vasco Rossi: è l’unico esemplare di colore nero - Nel 2006 l'auto fu acquistata da un appassionato collezionista italiano di Lancia Delta, che l’ha conservata con cura per quasi quindici anni, prima che finisse in Germania, dove l'attuale ... corriere.it

Immagine generica

Vasco Rossi - Siamo Soli

Video Vasco Rossi - Siamo Soli