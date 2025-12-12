VIDEO | Pericolo sul Viale della Libertà | botola rotta crea una voragine rischio per automobilisti e motociclisti

Un grave rischio per la sicurezza stradale è stato segnalato sul Viale della Libertà a Messina, dove una botola danneggiata ha provocato una voragine nel manto stradale. Automobilisti e motociclisti sono esposti a pericoli significativi a causa di questa situazione, che necessita di interventi urgenti per prevenire incidenti.

Un grave pericolo per la sicurezza stradale è stato segnalato dai lettori a MessinaToday sul Viale della Libertà, dove una botola rotta ha creato un vero e proprio cratere nel manto stradale. La situazione è particolarmente critica per i motociclisti e i conducenti di mezzi a due ruote, che.