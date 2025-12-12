VIDEO | Colucciello | Palermo non è sicura? Sì ma a Napoli e Milano si vive peggio
Nel dibattito sulla sicurezza urbana, le percezioni spesso divergono dalla realtà. In questo video, Colucciello mette a confronto Palermo con Napoli e Milano, sostenendo che, nonostante le sfide, la città siciliana merita fiducia e attenzione, sottolineando che la qualità della vita può essere migliore rispetto ad altre metropoli italiane.
“Palermo non è sicura? Sì, ma a Napoli e Milano si vive peggio. È stato un anno difficile, ma la città merita fiducia e cura”. Lo ha detto il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello ieri sera al Teatro Massimo, durante la cerimonia di presentazione del calendario istituzionale 2026. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Giovedì 11 dicembre, al Teatro Massimo, la Polizia Municipale di Palermo presenta il calendario istituzionale 2026 in occasione dei 76 anni dalla ricostituzione del Corpo. Alla serata parteciperanno il sindaco Lagalla, il comandante Colucciello e l'assessore F