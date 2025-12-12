VIDEO | Colucciello | Palermo non è sicura? Sì ma a Napoli e Milano si vive peggio

Nel dibattito sulla sicurezza urbana, le percezioni spesso divergono dalla realtà. In questo video, Colucciello mette a confronto Palermo con Napoli e Milano, sostenendo che, nonostante le sfide, la città siciliana merita fiducia e attenzione, sottolineando che la qualità della vita può essere migliore rispetto ad altre metropoli italiane.

“Palermo non è sicura? Sì, ma a Napoli e Milano si vive peggio. È stato un anno difficile, ma la città merita fiducia e cura”. Lo ha detto il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello ieri sera al Teatro Massimo, durante la cerimonia di presentazione del calendario istituzionale 2026. 🔗 Leggi su Palermotoday.it