VIDEO | Battesimo tra i vip a Palermo per la Gnv Virgo | il primo traghetto a gas naturale che riduce le emissioni
A Palermo è stato celebrato il battesimo della Gnv Virgo, il primo traghetto della compagnia alimentato a gas naturale liquefatto (GNL). Un evento che segna un passo importante verso la riduzione delle emissioni nel settore marittimo, con questa innovativa nave pronta a portare avanti una mobilità più sostenibile nel Mediterraneo.
Battezzata a Palermo la Gnv Virgo, la nuova nave della compagnia e la prima unità della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl). L’evento segna un importante passo avanti nel percorso di decarbonizzazione del trasporto marittimo passeggeri nazionale: Gnv Virgo è infatti il primo. Palermotoday.itAl Terminal Crociere il battesimo di GNV Virgo, il nuovo traghetto di Grandi navi veloci che collegherà i principali porti italiani con base a Palermo. E' il primo traghetto di lunga distanza alimentato a gas naturale in grado di ridurre l’impatto ambientale rispetto a - facebook.com Facebook
