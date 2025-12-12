VIDEO | Bassetti | Masticare chewing-gum a lungo potrebbe esporre a microplastiche
Il medico genovese Matteo Bassetti avverte sui potenziali rischi legati al consumo di chewing-gum, evidenziando come masticarlo a lungo potrebbe comportare l'esposizione alle microplastiche. La sua segnalazione si basa su uno studio americano, sollevando un nuovo possibile problema di salute legato a un gesto quotidiano molto diffuso.
