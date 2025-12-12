VIDEO | Ab e l' Arezzo gentile del buongiorno principessa e di capitan Serafini

Arezzonotizie.it

Un video racconta la storia di Abdou Diouf, arrivato ad Arezzo dal Senegal con la sua famiglia a soli cinque anni. Conosciuto come

Quando con la famiglia arrivò ad Arezzo dal Senegal aveva appena cinque. La storia di Abdou Diouf è una di quelle che non lesinano colpi di scena e grandi emozioni. Ex pallavolista professionista, biologo molecolare, scrittore. È stato lui uno dei protagonisti della sera conclusiva di Arezzo. Arezzonotizie.it

Immagine generica

