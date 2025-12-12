Vicoli a precipizio e acrobazie | Downhill urbano da brividi in india

Aizawl, nel nordest dell'India, è nota per i suoi vicoli a precipizio e le sfide urbane adrenaliniche. La città, soprannominata la

I suoi vicoli a precipizio sono perfetti per imprese spericolate. Aizawl, nel nordest dell'India, è stata ribattezzata la città in pendenza. Qui i migliori interpreti asiatici di mountain bike si sono messi alla prova nel Tlang Ruam, che nel dialetto del posto significa discesa dalla montagna. E se gare simili sono diventate una tradizione in Cile, Colombia e Messico, per gli indiani rappresentano un evento eccezionale. L'ambiente naturale di questa regione si presta al downhill, la specialità che prevede di lanciarsi giù a rotta di collo su terreni sconnessi, meno praticata la sua versione urbana. Tgcom24.mediaset.it