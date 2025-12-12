Viaggio nelle grandi hit Da Giorgia a Bennato Nomadi e Fabri Fibra

L'ultima parte dell'anno e l'inizio del nuovo portano un fitto calendario di concerti nei palchi lombardi. Tra artisti pop, rock, rap e sperimentazioni, la musica si conferma protagonista, unendo generi e pubblico in un viaggio tra grandi hit e nuove emozioni, aspettando l'arrivo del 2024.

di Federica Pacella Aspettando il nuovo anno, la musica non si ferma: tra pop, rock, rap e sperimentazioni, i palchi lombardi si accendono da metà dicembre a gennaio con una lunga serie di concerti che attraversano generi e generazioni. Ad inaugurare questo mese di suoni saranno i Baustelle che chiudono le celebrazioni dei 25 anni di carriera questa sera, venerdì 12 dicembre all’Unipol Forum di Assago. Sullo stesso palco, domani, 13 dicembre, salirà Giorgia, che porta ad Assago il suo Palasport Tour: un viaggio nella sua voce e nella sua storia, a trent’anni dalla vittoria sanremese con ’Come saprei’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Viaggio nelle grandi hit. Da Giorgia a Bennato. Nomadi e Fabri Fibra

Giorgia - Gocce di memoria (Videoclip)

Video Giorgia - Gocce di memoria (Videoclip) Video Giorgia - Gocce di memoria (Videoclip)

Cerca Video Caricamento del Video...

Grandi apprezzamenti per il progetto musicale "The Choice" - un viaggio emozionale fra le note del cuore con concerto "live" - della pianista e compositrice Giuseppina Torre che, con annessa presentazione del libro "Un Piano per Rinascere", è stato proposto - facebook.com Vai su Facebook

Viaggio ad Atene: i grandi cocktail bar della capitale greca - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… Vai su X

Viaggio nelle grandi hit da Giorgia a Bennato, Nomadi e Fabri Fibra - di Federica Pacella Aspettando il nuovo anno, la musica non si ferma: tra pop, rock, rap e sperimentazioni, i palchi ... Secondo msn.com

«Un viaggio tra le mie hit». Giorgia parla del nuovo album “G” in uscita venerdì e del nuovo tour nei Palasport con tappa a Pesaro il 12 dicembre - «Le Marche, e Ancona in particolare, sono sempre presenti nei tour che ho fatto – ha sottolineato – i palasport sono incontri meravigliosi: ci sarà un palco pazzesco. Scrive corriereadriatico.it